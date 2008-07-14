У Тимошенко собрались бороться с бедностью разработкой проектов?

Кабинет Министров Украины распоряжением № 936-р от 9 июля 2008 года утвердил план мер по реализации в 2008 году Стратегии преодоления бедности.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Правительство, в частности, поручило министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Совету министров АРК, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям обеспечить выполнение плана мер в пределах средств, предусмотренных им в соответствующих бюджетах на 2008 год.

Кроме того, Совет министров АРК, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации должны на протяжении месяца разработать и утвердить региональные планы мер по реализации в 2008 году Стратегии преодоления бедности.

Национальный план мер предусматривает обеспечение сопровождения рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о введении минимальной почасовой зарплаты в качестве государственной социальной гарантии.

Кроме того, планируется ускорить разработку проекта постановления Кабмина “Об утверждении наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для основных социальных и демографических групп населения” для определения на основе стоимости таких наборов размера прожиточного минимума на 2009 год.

Правительство также намерено подготовить при участии сторон социального диалога предложения о совершенствовании методологии формирования прожиточного минимума в соответствии с законодательством и требованиями международных стандартов и внести соответствующие предложения на рассмотрение трехсторонней экспертной комиссии, а ее выводы учесть во время определения размера прожиточного минимума на 2009 год.

Согласно плану мер планируется провести консультации с представителями профсоюзов об увеличении размера прожиточного минимума на сумму налога с доходов физических лиц или усовершенствования порядка взыскания этого налога. Предложения, высказанные во время проведения консультаций, будут учтены во время формирования проекта Государственного бюджета Украины на 2009 год.

План также предусматривает ряд мер, направленных на проведение пенсионной реформы, усовершенствование порядка предоставления адресной социальной помощи и льгот, а также на повышение уровня занятости населения.