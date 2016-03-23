Украина объявит в международный розыск лиц, осудивших Савченко, если РФ сама не инициирует их наказание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко.

По его словам, российская сторона по требованию украинской не сообщала о подозрениях следственным прокурорам и судьям, которые открывали в отношении Савченко уголовное дело, избирали ей в Басманном районном суде Москвы меру пресечения. А значит, вероятность того, что и чиновникам, которые принимали участие в судебном процессе в городе Донецке Ростовской области, российская сторона тоже не сообщит о подозрении.

“В России два момента: или выполнить это международное поручение, или отказать в нем. После того, как будет отказ, а мы прогнозируем, что будет отказ, мы обратимся в Интерпол для объявление этих лиц в международный розыск и это позволит нам заочное осуждение, после чего будет продолжаться розыск для того, чтобы эти лица отбывали наказание. Это может быть через пять, десять лет, ведь каждый режим, и режим Путина в том числе заканчивается, а эти лица будут разыскиваться и это им будет на всю жизнь, пока их не найдут. Это такое им “письмо счастья” в ближайшее будущее”, - сказал Куценко.

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Отвечая на вопрос о шансах объявления Интерполом выше указанных лиц в международный розыск, Куценко отметил: “Я уверен, что сложностей в данном вопросе доказать Интерполу необходимость розыска указанных лиц не будет, поскольку вся Европа, весь мир видел это судилище над Надеждой Савченко”.

В то же время Куценко отметил, что в вопросе возвращения Савченко Генпрокуратура не уполномочена участвовать.

“Что касается возвращения Надежды Савченко, мы та структура, в компетенцию которой этот вопрос не входит. Мы надеемся на политический путь разрешения этой ситуации и возвращения нашей гражданки”, - сказал Куценко.

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Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отвергают и подтверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

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Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Вчера, 22 марта, СБУ завершила заочное досудебное расследование уголовного производства по подозрению главаря террористической организации "Луганская народная республика" Игоря Плотницкого в совершении ряда преступлений, среди которых - похищение в составе группы и незаконное лишение свободы Савченко, ее незаконная переправка через государственную границу.