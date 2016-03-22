Порошенко сделает заявление после оглашения приговора Савченко

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время сделает заявление относительно приговора суда по делу украинской летчицы Надежды Савченко, которую незаконно судят в России по сфабрикованным обвинениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила народный депутат, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

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"По информации наших коллег, которую мы только что получили, в ближайшее время прозвучит приговор Надежде, и я хочу сказать, что президент Украины сделает заявление по этому поводу, после того как будет оглашен приговор", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня ожидается окончание оглашения в суде российского Донецка приговора Савченко.

В РФ Савченко обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить его к 23 годам лишения свободы.