Матиос заявил, что кандидат на замену Шокину уже есть и это гражданин Украины
В Украине уже есть новый кандидат на должность генпрокурора.
У нового претендента на кресло генпрокурора Украины есть украинский паспорт. Об этом заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает "5 канал".
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На вопрос, кто является новой кандидатурой на должность генерального прокурора, он сказал: "Это будет украинская фамилия однозначно, это будет украинский гражданин. И сейчас у нас есть такой гражданин".
Однако подчеркнул, что "фамилия генерального прокурора, пока не произошло будущее, - Шокин".
Главный военный прокурор также добавил, что сейчас прокуратура "работает динамично": "В Украине есть генеральный прокурор. Если будет на то воля парламента (о назначении нового генпрокурора – ред.) - произойдут изменения. Но сейчас прокуратура работает динамично, и мы сегодня отчитывались именно в сегменте войны - что мы сделали", - сказал Матиос.
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