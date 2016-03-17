Шульц о "Списке Савченко": Путина вряд ли объявят персоной нон грата в ЕС

Об этом Шульц сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе в рамках заседания Европейского Совета.

Так Шульц ответил на вопрос, будет ли "Список Савченко", полученный сегодня от украинского президента, легализован как в случае со "Списком Магнитского", если учитывать, что один из тех, кто вошел в этот список, под первым номером - российский президент.

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"Я получил этот список... Я должен проверить также этот список вместе с другими институтами, потому что я не единственный президент, кто получил список. И как вы сказали, ваш вопрос был: "верите ли вы, что все имена в списке будут объявлены персонами нон грата, и вы затронули вопрос относительно Владимира Путина". Мой ответ будет, что не все имена в списке будут объявлены персонами нон грата, и вероятно, первый номер не будет объявлен", - заявил Шульц.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня в Брюсселе передал Шульцу санкционные предложения Украины против лиц, которые фабриковали дело против Савченко.

По сообщению СМИ, в санкционный "Список Савченко" вошли 44 россиянина и 2 украинцев.