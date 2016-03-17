Порошенко передал президенту Европарламента санкционный "список Савченко"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Порошенко обратился к президенту Европарламента с призывом усилить давление на Россию для обеспечения немедленного освобождения Савченко и других украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

Читайте такжеУкраина координирует подготовку санкционного "списка Савченко" с Евросоюзом и США – Порошенко

Глава государства отметил необходимость сохранения санкций ЕС в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей.

Как отмечается, глава государства также приветствовал развитие межпарламентского сотрудничества Украина-ЕС и выразил благодарность Шульцу за проведение Дней Украины в Европейском парламенте. В ходе встречи собеседники скоординировали позицию относительно либерализации безвизового режима для Украины, а также обсудили позиции по выполнению Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня находится с рабочим визитом в Брюсселе. Он уже передал президенту Европейского совета Дональду Туску и президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру список лиц, причастных к фабрикации дела против Савченко, по которым предложено ввести личные санкции.