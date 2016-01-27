Порошенко призвал внести технические изменения в закон о заочном правосудии, чтобы привлечь виновных за жертвы на Майдане

Об этом написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент призвал ВР внести технические изменения в закон о заочном правосудии, чтобы наказать виновных за жертвы на Майдане», - отметил он.

Впоследствии в пресс-службе добавили, что Порошенко призвал народных депутатов поддержать технические изменения в Закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности и коррупционные преступления", который был принят в октябре 2014 года.

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Во время встречи с руководителями парламентских фракций и депутатских групп глава государства заявил: "Те, кто бежал в Российскую Федерацию - страны-агрессора, по тем или иным причинам не был включен в розыск Интерпола. Таким образом через эти технические механизмы получили индульгенцию от справедливого наказания за совершение преступления".

Порошенко обратился к присутствующим на встрече и призвал поддержать предложенные изменения для привлечения виновных к ответственности. "Внесение изменений технических в Закон о заочном правосудии дает возможность восстановления справедливости", - подчеркнул президент.

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Он также подчеркнул, что собранные следственными органами Украины и прокуратурой доказательства должны быть немедленно переданы в суд. "Через прозрачный механизм судебного процесса преступники, в том числе виновные за невинные жертвы на Майдане, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул глава государства.