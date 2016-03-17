У Климкина заявили об обострении ситуации на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

“Мы глубоко обеспокоены продолжающимся обострением ситуации безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вызванных увеличением количества вооруженных провокаций против подразделений Вооруженных сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований при поддержке России”, - сказала Беца.

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По ее словам, начиная с 5 марта, Россия и поддерживаемые ею боевики значительно активизировали обстрелы. “Россия до сих пор не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей, участником которых она является”, - сказала Беца.

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По ее словам, зафиксированные факты свидетельствуют, что Россия блокирует прогресс по каждому пункту договоренностей, продолжаются обстрелы, не отводится боевиками тяжелое вооружение, несмотря на договоренности, миссия ОБСЕ так и не получила полного беспрепятственного доступа ко всей неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Кроме того, боевики так и не предоставили достаточно гарантий безопасности персонала ОБСЕ, зафиксированы многочисленные случаи угроз и запугиваний в адрес наблюдателей СММ.

Кроме того, не достигнут прогресс в обеспечении доступа миссии ОБСЕ к государственной границе. “Регулярные российские войска продолжают находиться на территории Украины, нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины. Продолжается поставка амуниции, боеприпасов, техники с территории Российской Федерации, Россия и боевики продолжают игнорировать договоренности о немедленном освобождении и обмене всех заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу всех на всех”, - подчеркнула Беца.