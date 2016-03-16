СМИ узнали, насколько усилились российские войска в оккупированном Крыму за два года
С момента оккупации Крыма Россией прошло уже два года, и группировка ВС РФ на полуострове существенно обновилась.
Аннексия полуострова позволила Путину укрепить Севастополь как новую главную базу ЧФ, передает Lenta.ru.
Усиление флота
Флот за два года получил два малых ракетных корабля проекта 21631 ("Серпухов" и "Зеленый Дол"), а также подлодки новой постройки проекта 636.3 "Новороссийск" и "Ростов-на-Дону". Еще две подлодки ("Старый Оскол" и "Краснодар") в данный момент проходят испытания на Северном флоте, всего таких субмарин будет шесть.
Буквально на днях ВМФ передан фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович", который сейчас находится на Балтике и скоро отправится в оккупированный Севастополь.
Помимо флагмана ЧФ (ракетного крейсера "Москва"), в дивизию входят сторожевые корабли "Сметливый", "Пытливый" и "Ладный".
Авиация на оккупированном полуострове
СМИ сообщает, что на аэродроме Гвардейское под аннексированным Симферополем, откуда "выселили" морскую авиацию, развернут 37-й смешанный авиаполк из двух эскадрилий. Первую составляют фронтовые бомбардировщики Су-24М, переданные из перевооруженного на Су-34 559-го бомбардировочного авиаполка, базирующегося в Морозовске Ростовской области. Вторая, на штурмовиках Су-25СМ, выделена из 368-го штурмового авиаполка (Буденновск).
"38-й истребительный авиаполк сидит на Бельбеке — традиционной базе крымских перехватчиков ПВО с советских времен. В составе полка — две эскадрильи, оснащенные Су-27П, Су-27УБ, Су-27СМ и Су-30М2. Самолеты собирались с нескольких соединений, в частности с перевооружаемых на Су-35С 22-го и 23-го авиаполков на Дальнем Востоке, а также из 3-го авиаполка (Крымск)", - говорится в статье.
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В оккупированном Крыму "зеленые" винтокрылы собраны в 39-м вертолетном полку, приписанном к той же 27-й дивизии и развернутом на аэродроме Джанкой. Это минимум три эскадрильи, в том числе на Ка-52, Ми-35М, Ми-28Н, Ми-8АМТШ. Также имеется несколько Ми-26. Этот полк вполне тянет на авиабригаду.
Кроме того, ПВО аннексированного полуострова усилили двумя зенитными ракетными полками, оснащенными системами С-300ПМ: 12-й развернут в Севастополе (это бывшая украинская 174-я зенитная ракетная бригада - Ред.), а 18-й (бывший украинский 50-й зенитный ракетный полк из Феодосии - Ред.) — в глубине полуострова.
Наземные войска
Отмечается, что основным наземным компонентом была и остается 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота. Ей же придан 1096-й зенитный ракетный полк на комплексах "Оса-АКМ". Также в районе Перевального базируется 126-я бригада береговой обороны.
В аннексированном Крыму также сформированы и продолжают формироваться новые соединения. Так, в Севастополе создана 127-я отдельная бригада разведки.
Также в Джанкое, где теперь сидят вертолеты армейской авиации, планируют воссоздать после 2020 года 97-й десантно-штурмовой полк 7-й ("новороссийской") дивизии ВДВ.
На базе переданных подразделений 11-й береговой ракетно-артиллерийской бригады (из Анапы) сформирована отдельная 15-я бригада, на вооружении которой имеются противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". Кроме того, расконсервирован объект "Сотка": установки ракетного комплекса "Утес" (ракеты 3М44 "Прогресс") в районе поселка Резервное.