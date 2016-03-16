В США представили законопроект о противодействии пропаганде РФ

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Документ, который называется Акт противодействия информационной войне в 2016 году, появился в момент усиления призывов к Конгрессу США, правительств европейских столиц и НАТО по противодействию кампании дезинформации.

Новое законодательство США, разработанное сенатором от Республиканской партии Робом Портманом и сенатором-демократом Крисом Мерфи, предусматривает создание Центра информационного анализа, который должен анализировать «информационную войну иностранных правительств».

Законопроект, после официального представления, стал бы одним из по меньшей мере двух документов, направленных в Конгресс в последние годы, целью которых является изменить политику США в отношении деятельности международных СМИ.

Россия через свою агрессию в Украине обеспокоила политиков как в Европе, так и в Северной Америке.

Евросоюз создал небольшое подразделение под названием Европейская служба внешних действий по борьбе с распространением кремлевской трактовки событий, в частности, речь идет о таких российских каналах. как RT и Sputnik. В НАТО для противодействия российской пропаганде создали Центр стратегической коммуникации, который базируется в Латвии.