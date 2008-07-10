Яценюк собирается раздавать изменения к бюджету с 2-х часов ночи

Сегодняшнее вечернее пленарное заседание Верховной Рады закрыто. Завтра работа парламента начнется в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в сессионном зале Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, «чем ближе к окончанию сессии, тем ниже политическая температура». Он сообщил, что только что завершил разговор с председателем Бюджетного комитета, который сообщил, что уже с тремя фракциями ВР согласованы бюджетные предложения.

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, на 16.30 назначено заседание Бюджетного комитета, и с 16.30 до 20.00 «Бюджетный комитет будет готов принять решение и, скорее всего, это решение будет положительным (относительно изменений в госбюджет)».

Председатель ВР добавил, что если это решение будет принято о 20 часов или даже в два час ночи, он все равно раздаст его депутатам для ознакомления.

Он отметил, что если это будет сделано, то завтра утром состоится заседание руководителей фракций, на котором будет согласован порядок рассмотрения вопросов в пятницу.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, сейчас «в повестке дня вопрос: как проголосовать бюджет, как временно фактически законсервировать политический кризис и как закрыть сессию Верховной Рады».

«Я сделаю все, чтобы вы (депутаты – УНИАН) до завтрашнего утра получили материалы для завтрашнего заседания парламента», - сказал А.ЯЦЕНЮК и выразил надежду, что завтрашние голосования будут результативными.

Председатель ВР также добавил, что будет завтра просить депутатов вернуться к рассмотрению ряда ранее неподдержанных вопросов, в частности, четырех социальных вопросов, а также законопроекта о безопасности дорожного движения.