Яценюк завтра намерен закрыть сессию Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК намерен завтра, 11 июля, закрыть нынешнюю сессию парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что регламентный Комитет ВР пока не рассмотрел проекты постановлений о продлении нынешней сессии парламента, которые были внесены народными депутатами.