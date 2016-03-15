Украина координирует подготовку санкционного "списка Савченко" с Евросоюзом и США – Порошенко

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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"Президент Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом, которая была посвящена проблематике урегулирования ситуации на Донбассе, а также вопросам взаимодействия Украины с Евросоюзом", - говорится в сообщении.

Президент выразил благодарность за последовательную позицию Литвы относительно поддержки территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и необходимости продолжения действия санкций ЕС против Российской Федерации до полного выполнения ею Минских договоренностей.

Порошенко высоко оценил усилия литовской стороны в поддержку освобождения украинской летчицы. Стороны скоординировали подготовку санкционного "списка Савченко".

В свою очередь, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в "Твиттере" написал: "Украина координирует подготовку санкционного "списка Савченко" с ЕС и США - арезидент с МИД Литвы Линкявичусом".