Россия надеется выторговать за Савченко признание Крыма своей территорией - адвокат

Об этом заявил адвокат украинской летчицы Илья Новиков, передает "112 Украина".

"Я считаю, что Россия пока еще надеется, что она что-то получит за Надежду Савченко. Или признание, по моему мнению, статуса Крыма де-факто российской территорией, или облегчение санкций, или что-то такое. По моей информации, ничего подобного Россия не получит", - сообщил Новиков.

По словам адвоката, вопрос заключается не в том, какие договоренности и переговоры будут продолжаться до вынесения приговора, а в том, чтобы за этот срок в российском МИД поняли, что "ничего такого не будет, и надо зафиксировать потери, надо подвести черту, и надо просто потерять меньше, не надеясь получить что-то большее".

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Новиков надеется, что за неделю, которая осталась, этот посыл будет четко донесен к российским представителям американским Госдепом. "И в таком случае у нас открывается путь к обмену или к какому-то иному решению этого вопроса", - сказал адвокат.

Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем насильно переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Судьи решили начать оглашение приговора 21 марта. Прокуратура требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.