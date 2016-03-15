Россия надеется выторговать за Савченко признание Крыма своей территорией - адвокат
Российские представители хотят получить в обмен на освобождение Савченко смягчение санкций, введенных против РФ, или другие преференции.
Об этом заявил адвокат украинской летчицы Илья Новиков, передает "112 Украина".
"Я считаю, что Россия пока еще надеется, что она что-то получит за Надежду Савченко. Или признание, по моему мнению, статуса Крыма де-факто российской территорией, или облегчение санкций, или что-то такое. По моей информации, ничего подобного Россия не получит", - сообщил Новиков.
По словам адвоката, вопрос заключается не в том, какие договоренности и переговоры будут продолжаться до вынесения приговора, а в том, чтобы за этот срок в российском МИД поняли, что "ничего такого не будет, и надо зафиксировать потери, надо подвести черту, и надо просто потерять меньше, не надеясь получить что-то большее".
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Новиков надеется, что за неделю, которая осталась, этот посыл будет четко донесен к российским представителям американским Госдепом. "И в таком случае у нас открывается путь к обмену или к какому-то иному решению этого вопроса", - сказал адвокат.
Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем насильно переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.
В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.
Судьи решили начать оглашение приговора 21 марта. Прокуратура требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.