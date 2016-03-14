Порошенко призвал Раду ускорить получение Украиной безвизового режима и найти выход из политического кризиса

Президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов поддержать на заседании во вторник, 15 марта, предложенные им изменения в Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Как отмечается в сообщении, Порошенко подчеркнул, что указанный законопроект устранит последнюю преграду на пути к введению безвизового режима для украинцев в странах Евросоюза.

«Могу отметить, что сегодня это уже финишный рывок. Мы совместно разработали этот проект с общественными активистами, учеными, руководством Еврокомиссии. И в результате напряженной работы у нас есть окончательно согласованный вариант редакции, которая была одобрена общественными организациями, Еврокомиссией и является базовой. Я очень прошу проголосовать за этот закон во вторник», - сказал Порошенко во время встречи с руководителями депутатских фракций и групп.

Глава государства отметил, что и Европейская Комиссия, и Совет министров внутренних дел, и Европейский Парламент четко настроены на то, чтобы принять решение о предоставлении украинцам права свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны.

Порошенко акцентировал на том, что принятие этого законопроекта в первую очередь необходимо Украине и ее гражданам, ведь значительная часть его положений будет способствовать усилению борьбы с коррупцией. «Очень важно, что содержательная часть этого законопроекта, которая направлена на борьбу с коррупцией, нужна Украине, а не Евросоюзу. Вопрос электронного декларирования, прозрачности деятельности украинских чиновников, чиновников и политиков является для нас чрезвычайно важным», - констатировал Порошенко.

Президент также призвал народных депутатов проголосовать законопроект о спецконфискации.

Порошенко особо отметил, что принятие этого законопроекта является приоритетным и позволит разблокировать и вернуть в Украину около 1,5 млрд долларов, а также обеспечит финансирование государственного оборонного заказа, которым очень нуждается украинское войско.

Во время разговора глава государства также призвал народных депутатов проголосовать законопроект о внесении изменений в процедуру заочного правосудия, который позволит Украине начать судебный процесс над Януковичем.

«Страна на открытом, публичном, прозрачном судебном заседании должна и имеет право на осуждение преступлений, совершенных представителями предыдущей власти», - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул важность нахождения компромисса между фракциями Верховной Рады и ускорения процесса выхода из политического кризиса.