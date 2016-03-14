У Порошенко допускают, что Рада в ближайшее время рассмотрит отставку Яценюка

Об этом он заявил в комментарии журналистам после Согласительного совета парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе "БПП".

"Я высоко ценю мастерство Яценюка улавливать политический момент. Он его демонстрировал во все времена и при всех властях. Думаю, что сейчас он может уловить этот политический момент: его правительство не поддерживает ни общество, ни парламент", - отметил лидер фракции "БПП".

По словам Луценко, "самым безответственным способом цепляться за кресло и писать через ключевые зарубежные СМИ о свои обидах и своих желаниях - это просто уничтожает политические перспективы Украины в глазах наших международных партнеров". "Есть ли другой способ? Конечно, есть другой способ. Внесено постановление об отставке. Я допускаю, что это постановление может быть рассмотрено в ближайшее время", - уточнил он.

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"Относясь с уважением к самому премьеру, к тому, что он сделал, к членам КМУ, я считаю, что лучший вариант был бы - его самостоятельное правильное решение, никто из нас не имеет вечных должностей", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.

17 февраля фракция "Батькивщина" в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция "Объединения "Самопомич". Также из состава коалиции вышли четверо депутатов межфракционного объединения «Народный контроль».

22 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Яценюка с должности премьер-министра.

13 марта Яценюк назвал политический кризис в Украине искусственным, указав два выхода из ситуации: либо президент и "БПП" поддерживают действующее правительство, либо берут на себя всю ответственность и "представляют новый состав Кабинета министров, нового премьер-министра, новую программу и проводят переговоры с парламентскими силами о поддержке как другого правительства, так и альтернативной программы".