Керри: РФ может выбрать между санкциями Запада или выполнением Минских договоренностей

Государственный секретарь США Джон Керри считает, что Россия может выбрать между сохранением санкций западных стран против нее или же выполнением Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Украине.

Об этом он заявил сегодня на переговорах в Париже министров иностранных дел США, Франции, Великобритании, Германии и Италии, передает Deutsche Welle.

"России следует выбрать между дальнейшим действием санкций, которые имеют разрушительное влияние на ее экономику, или выполнением в полном объеме Минских договоренностей", - цитирует слова Керри агентство Reuters.

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В то же время в обнародованном сегодня интервью глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на компромисс с Вашингтоном по поводу ситуации в Украине. Он считает, что США имеет "решающее влияние на позицию Киева".

"Надеюсь, что американцы понимают необходимость искать здесь какие-то компромиссные пути, которые позволят полностью выполнить Минские договоренности", - заявил министр иностранных дел России добавил, что РФ "совершенно не нужен кризис в Украине".

Напомним, на днях МИД Германии заявило о невыполнении Украиной своих обязательств в рамках минского процесса, а также о вялом выполнении Киевом своих обязательств относительно проведения реформ в Украине.