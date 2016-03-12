Шансы Яресько стать премьером уменьшились - СМИ

По словам проинформированных источников, переговоры по этому поводу продолжаются, однако, похоже, что в премьерском кресле пока будет оставаться Арсений Яценюк, пишет Украинская правда.

"Она (Яресько) выставила условия, что с парламентом не работает, но гарантированно получает полную поддержку правительственных законопроектов. Мало кто будет брать на себя ответственность за непопулярные законы под МВФ", – заявил один из собеседников.

Читайте такжеШансы Яресько возглавить Кабмин были высоки на прошлой неделе, но сейчас это маловероятно - политолог

Тем временем незначительные шансы возглавить правительство также у спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана – из-за возможной монополии власти со стороны президентской команды, против чего выступает Запад.

"Другая история – Гройсман. Здесь проблемы с Западом, потому что это фактическое продолжение Порошенко. Если он займет кресло, то "Народный фронт" получит спикерство – скорее всего Парубий", – пояснил один из высокопоставленных нардепов.

"Может возникнуть кто-то третий, вроде того же Климкина. Технократ, но опять таки подконтрольный Петру Алексеевичу", – добавил он.

Тем временем другой депутат рассказал, что по состоянию на вечер пятницы никаких договоренностей относительно премьера не достигнуто.

"Яценюк держится за кресло. Порошенко держится за мечту его сбросить", – резюмировал он.

Кроме того пока нет результатов по формированию новой коалиции. По словам депутатов из партии Ляшко, переговоры все еще продолжаются.