Ющенко встретится с Президентом Мальты

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с Президентом Мальты Эдвардом Фенех АДАМИ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в 10.00 на площади перед Секретариатом Президента начнется официальная церемония встречи. После официальной церемонии состоится встреча Президентов двух стран в узком кругу.

На 11.15 запланированы переговоры в расширенном составе. В 12.00 состоится церемония подписания двусторонних документов.

Важным шагом для оживления сотрудничества в торгово-экономической сфере должно стать открытие украино-мальтийского бизнес-форума, запланированное на 13.00, говорится в сообщении.

В 13.50 состоится церемония возложения президентскими супружескими парами цветочных композиций к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-33 гг.