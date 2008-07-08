Литвин видит, что все может закончиться международными посредниками

Блок Литвина предлагает принять общественное соглашение в виде закона для выхода из политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании Верховной Рады лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что фракция предлагает пути выхода из политического кризиса и обеспечения политической консолидации общества. По его словам, эти шаги необходимо сделать уже сегодня, потому что «завтра мы это будем делать при участии международных посредников».

В.ЛИТВИН предлагает срочно провести всеукраинский совет в форме специального заседания Верховной Рады с участием Президента Украины, членов Кабинета министров Украины, руководителей местных органов власти, представителей общественности. В.ЛИТВИН подчеркнул, что «на нем должна прозвучать вся правда о состоянии дел в Украине и определении того, что делать». По его убеждению, итогом этого всеукраинского совета должно быть принятие общественного соглашения за подписями Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины, председателей фракций Верховной Рады Украины.

«Верховной Радой Украины это соглашение принимается как закон», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его словам, в этом соглашении должна быть предусмотрена четкая и однозначная «трактовка и применение дискуссионных положений Конституции Украины». В.ЛИТВИН добавил, что необходимо прекратить практику «списывания этого беспорядка на несовершенство Основного Закона и отсрочить внесение конституционных изменений до нормализации ситуации».

Как сказал В.ЛИТВИН, нужно определить приоритетные направления для работы парламента и всех ветвей власти.