Состоится первый в истории визит Президента Мальты в Украину

Официальный визит Президента Мальты Эдварда ФЕНЕХА-АДАМИ в Украине расценивают как важное событие в контексте последующего развития украино-мальтийских взаимоотношений, а также с точки зрения реализации стратегического курса Украины на европейскую интеграцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге для прессы пресс-секретарь Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, 9 июля состоится первый в истории украино-мальтийских отношений официальный визит Президента Мальты в Украину.

«Учитывая, что этот визит является первым со времен установления дипломатических отношений между двумя государствами официальным визитом в Украину Президента Мальты, мы рассматриваем его как важное событие в контексте последующего развития украино-мальтийских отношений, а также с точки зрения реализации стратегического курса Украины на европейскую интеграцию», - сказала И.ВАННИКОВА.

По ее словам, визит призван оживить политический диалог между двумя странами на высшем и высоком уровнях, положить начало регулярным политическим контактам между руководством, высокими должностными лицами Украинского и Мальтийского государств, создать дополнительный импульс углублению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, перестройке договорно-правовой базы межгосударственных отношений и взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере.

Пресс-секретарь Президента также сообщила, что особое внимание в рамках переговоров будет сосредоточено на экономических вопросах. В частности планируется ознакомить мальтийскую сторону с конкретными шагами Украины в направлении улучшения инвестиционного климата, введения честных, прозрачных и одинаковых правил игры для отечественных и иностранных инвесторов, условий участия иностранных партнеров в приватизационных тендерах в Украине.

Кроме того, важным шагом в плане оживления сотрудничества в торгово-экономической сфере должно стать открытие украино-мальтийского бизнес-форума, который планируется провести в рамках визита.

Среди других вопросов, по словам И.ВАННИКОВОЙ, планируется также достижение договоренностей по расширению культурно-гуманитарного сотрудничества между Украиной и Мальтой.