Ющенко опять остановил распоряжение Тимошенко о приватизации ОПЗ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снова остановил действие распоряжения Кабинета министров Украины от 11 февраля 2008 года «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Об этом идет речь в указе Президента, размещенном на официальном сайте главы государства.

В.ЮЩЕНКО считает, что это распоряжение издано Кабмином вопреки Конституции Украины.

По его мнению, определив условия проведения конкурса по продаже пакета акций открытого акционерного общества «Одесский припортовый завод», Кабмин действовал способом, не предусмотренным ни Основным Законом государства, ни действующими законами, превысил свои полномочия, установленные для него законами Украины «Об управлении объектами государственной собственности» и «О приватизации государственного имущества», и нарушил требования части второй статьи 19, а также части третьей статьи 113 и части первой статьи 117 Конституции Украины, которые являются нормами прямого действия и обязывают Кабинет министров руководствоваться, в частности, Конституцией и законами Украины, издавать постановления и распоряжения в пределах своей компетенции.

Президент убежден, что при отсутствии государственной программы приватизации, адекватной современному уровню развития общественных отношений, приватизация открытого акционерного общества «Одесский припортовый завод» – предприятия, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, не отвечает интересам национальной безопасности в сфере приватизации.

Также этим указом Президента признан утратившим действие Указ Президента Украины от 25 апреля 2008 года № 405 «Об остановке действия распоряжения Кабинета министров Украины от 11 февраля 2008 года № 261-р».

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставлялся на конкурс, 3 млрд. грн. Дата проведения конкурса - 20 мая.

В свою очередь, Президент 25 апреля своим указом остановил действие распоряжения Кабмина о проведении конкурса по продаже ОПЗ и обратился в Конституционный Суд с представлением о соответствии Конституции распоряжения Кабмина «Об утверждении условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» от 11 февраля 2008 года № 261-р.

Конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода планировали провести 20 мая. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий.

Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

19 мая министр юстиции Николай ОНИЩУК после заседания Кабмина сообщил, что дату проведения конкурса по продаже Одесского припортового завода перенесли на неопределенный срок.