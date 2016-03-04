В НФ заявили, что проголосуют за согласованную с ЕС редакцию закона об электронных декларациях

Фракция “Народный фронт” поддержит законопроект об электронных декларациях в редакции, которая согласована с Евросоюзом, подчеркнул председатель фракции Максим Бурбак в эфире «Эспрессо TV» в четверг.

“Ставятся технические требования относительно закона об электронных декларациях. Хочу сказать, что “Народный фронт” будет голосовать за редакцию, согласованную с ЕС. Никакие преграды и дискомфорт украинских чиновников относительно декларирования их состояния не могут помешать безвизовому режиму для всех украинцев”, - подчеркнул Максим Бурбак.

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Он также предположил, что от момента принятия решения о безвизовом режиме до его внедрения понадобится около 6-ти месяцев - для урегулирования технических моментов.

Также Максим Бурбак возразил комментариям некоторых украинских политиков о том, что "Европа устала от Украины”.

“Президент Европарламента Мартин Шульц заверил нас, что Европа устала от Украины. Требование одно – продолжать реформы. Европейцы обратились к нам: пожалуйста, умерьте политические страсти, переступите через личные амбиции и все же работайте на Украину”, - отметил Максим Бурбак.