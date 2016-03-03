Франция и Великобритания призвали Россию остановить насилие в Украине и Сирии

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи лидеров стран, которая состоялась во французском Амьене, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Участники саммита также призвали правительство Украины объединить усилия в проведении реформ.

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Большое внимание лидеры стран уделили ситуации в Сирии.

Франция и Великобритания призвали сирийское правительство и его союзницу Россию безотлагательно положить конец нападениям на поддерживаемых Западом повстанцев. Также должны быть прекращены атаки против гражданского населения и медиков.

Олланд и Кэмерон считают, что сирийское правительство и его союзники должны остановить "марш на Алеппо, который негативно влияет на перспективы мира, грозит значительно ухудшить кризис беженцев и содействует "Исламскому государству".

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