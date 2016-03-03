В "Народном фронте" предложили правительству выбить из "Газпрома" все долги за транзит и использовать их на нужды украинцев

Так он прокомментировал заявление топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что "Газпром" "игнорирует новые тарифы на транзит".

"Если "Газпром" игнорирует законные требования украинской компании - его надо заставить. Если "Газпром" не оплатит в законный срок 86 миллиардов гривен штрафа за злоупотребление монопольным положением - штраф надо взыскать в бюджет в судебном порядке. В том числе с имущества за пределами России. Все эти долги Правительство должно выбить", - сказал Логвинский.

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Задолженность "Газпрома" перед Украиной необходимо взыскать как с морально-правовых, так и из экономических соображений, считает народный депутат.

"Газпром" - это крупнейший налогоплательщик и преимущественно государственный актив России, которая продолжает убивать украинских граждан и терроризировать население оккупированных территорий. Хотя бы за это Украина должна выбить из "Газпрома" все принадлежащие нам по закону средства, а также и ущерб от войны. С точки зрения экономических интересов, эти средства сейчас крайне необходимы украинской энергетике для преодоления последствий российской агрессии", - заявил Георгий Логвинский.

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Взысканные с "Газпрома" средства, считает он, следует использовать для помощи украинским гражданам, которые пострадали от российской оккупации, на финансирование системы жилищных субсидий и другие насущные нужды топливно-энергетического комплекса Украины.

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"Энергетика Украины понесла огромный ущерб от действий России. Сейчас должны в очередной раз повышать цены на газ для населения, чтобы финансировать импорт и реструктуризировать многомиллиардные кредиты, повешенные на "Нафтогаз" режимом Януковича. Государство частично компенсирует людям эти расходы через жилищные субсидии - это более 38 миллиардов гривен расходов госбюджета. При этом Путин украл у Украины всю систему газодобычи на шельфе Черного моря, газохранилища в Крыму и на оккупированной части Донбасса. Без этих активов "Нафтогаз" не может инвестировать в развитие добычи и транспортировки. Вот на что, в частности, надо пустить долги "Газпрома" перед Украиной", - сказал Логвинский.