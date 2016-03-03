В "Народном фронте" считают, что усиление роли Германии в мире поможет стабилизировать международные отношения

Об этом заявила представитель фракции "Народный фронт" Наталия Кацер-Бучковская, комментируя соответствующее заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

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"Однако это может произойти лишь при условии более активного вовлечения государств Восточной Европы, в частности и Украины, в европейские дела", - добавила она.

"Украина выражает признательность за принципиальную позицию Германии относительно территориальной целостности и недопустимости нарушения признанных международных границ, непризнание преступной аннексии части суверенной территории Украины, которой является Автономная Республика Крым. В нынешних реалиях Украина вместе со своими соседями вынуждена и будет утверждать суверенитет, развивать обороноспособность, развивать инфраструктуру и реформировать энергетический сектор", - подчеркнула Кацер-Бучковская.

Член фракции "Народный фронт" отметила, что "ФРГ сделала колоссальный вклад в обеспечение энергетической безопасности ЕС и всего Европейского пространства".

"В течение длительного времени страна отстаивает стратегию диверсификации источников поступления энергоносителей и сырья с целью обеспечения стабильных поставок. Германия является бесспорным лидером и промоутером энергосбережения в рамках ЕС. Реалии жизни и новые геополитические вызовы объективно толкают государства восточноевропейского региона к динамичному развитию. Поэтому Украина и ее соседи будут лучшими партнерами в намерениях Германии укрепить свою роль в Европе и мире", - резюмировала Наталья Кацер-Бучковская.