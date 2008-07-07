Янукович назвал условия поддержки бюджета Тимошенко

Фракция Партии регионов назвала условия, при выполнении которых она готова голосовать за проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на согласительном совете лидеров фракций парламента председатель фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, перед рассмотрением изменений к бюджету в парламенте необходимо заслушать отчет о работе правительства в первом полугодии текущего года. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что должны быть проанализированы все недостатки, которые были допущены правительством, и определены пути их преодоления и избежания во втором полугодии. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, такое заседание Верховной Рады Украины следует провести с участием Президента Украины.

Лидер фракции также отметил необходимость перед принятием изменений к бюджету рассмотреть ряд законопроектов, которые позволят «защитить бедные слои населения от страшного роста цен».

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что невозможно рассматривать изменения к бюджету уже во вторник, 8 июля.

Также он заявил о необходимости продления работы парламента в пленарном режиме на будущей неделе (согласно календарному плану, на текущей неделе Верховная Рада Украины работает в пленарном режиме, на следующей – в округах, а затем завершается работа этой сессии ВР – УНИАН).

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что при таких условиях фракция Партии регионов готова принимать участие в рассмотрении проекта изменений к бюджету, и в случае эффективного сотрудничества его поддержать.