Ющенко видит, что коррупция цветет, и обвиняет Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает обеспокоенность состоянием борьбы с коррупцией в государстве и констатирует необоснованную бездеятельность Кабинета Министров Украины по созданию действенной системы предотвращения коррупции и разработки комплексных мер для противодействия этому явлению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом говорится в письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Глава государства неоднократно отмечал, что одной из проблем, которые нуждаются в безотлагательном решении в Украине, является коррупция, поскольку она несет значительную угрозу демократии, реализации принципа верховенства права и становлению гражданского общества.

На решение данных вопросов направлен ряд указов Президента Украины, в частности №80 от 1 февраля 2008 года «О некоторых мероприятиях по совершенствованию формирования и реализации государственной антикоррупционной политики», №328 от 11 апреля 2008 года «О некоторых мероприятиях по предотвращению коррупции в судах и правоохранительных органах» и №414 от 5 мая 2008 года «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 апреля 2008 года «О мероприятиях по реализации национальной антикоррупционной стратегии и институционному обеспечению целостной антикоррупционной политики», которые содержат соответствующие поручения Кабинету Министров Украины.

Серьезную обеспокоенность Президента вызывает состояние выполнения этих актов. На сегодня Кабинетом Министров Украины не разработаны и не поданы на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов о введении декларирования доходов и расходов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, и членов их семей, о создании единого государственного реестра юридических и физических лиц, привлеченных к административной или криминальной ответственности за коррупционные действия, о запрете предоставления благотворительной помощи на потребности судов и правоохранительных органов, а также запрете получения судами и правоохранительными органами материальной, финансовой, организационной и другой благотворительной помощи.

В своем письме Президент обращает внимание премьер-министра на то, что до сих пор не осуществляется антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов, которые готовят органы исполнительной власти, несмотря даже на введение должности Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

В этом контексте Президент вынужден констатировать необоснованную бездеятельность Кабинета Министров Украины по созданию действенной системы предотвращения коррупции и разработке комплексных мер для противодействия этому явлению.

Кроме этого, с целью ликвидации основы коррупции, по мнению главы государства, Правительству целесообразно отменить или пересмотреть собственные нормативно-правовые акты, которые устанавливают плату за услуги, предоставляемые органами государственной власти и местного самоуправления.

В.ЮЩЕНКО предлагает усилить работу в отмеченном направлении и обеспечить выполнение соответствующих указов Президента. О результатах рассмотрения глава государства просит сообщить лично.