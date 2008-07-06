Тимошенко хочет, чтобы военные моряки наслаждались жизнью

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК поздравили военных моряков с Днем Военно-Морских Сил Украины.

Как отмечается в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО, размещенном на Правительственном портале, благодаря самоотверженному труду моряков морские границы нашей Родины находятся под надежной защитой.

Премьер уверенна, что Украина как морское государство сделает все, чтобы украинские Военно-Морские Силы были современно вооружены.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она хочет, чтобы военные моряки не только несли воинскую службу, но и наслаждались жизнью, имели достойную зарплату и уверенность в завтрашнем дне.

Премьер заверила их, что правительство работает над тем, чтобы «мы жили в могучей и красивой Украине».

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала личному составу ВМС Украины здоровья, благополучия, добра и мира.

В свою очередь, А.ЯЦЕНЮК выразил глубокое уважение к мужественным, стойким духом, бесстрашным морякам, которые защищают Родину, ее национальные интересы на морских пространствах.

«За годы развития украинского военного флота, Военно-Морские Силы стали полноправным видом Вооруженных Сил Украины, способным обеспечить неприкосновенность украинского государства и его морских границ. Из года в год военные моряки достойно представляют Государственный флаг Украины на морях Мирового океана и вместе с флотами других государств делают свой вклад в общеевропейскую систему безопасности. Мировое признание военного флота Украины принесли далекие морские походы, в которых закаляется высокая профессиональная выучка экипажей кораблей и офицерского состава штабов», - отметил Председатель ВР в поздравлении, размещенном на сайте парламента.

Он пожелал военным морякам воодушевления и успеха в нелегкой флотской службе, согласия и благосостояния их семьям, крепкого здоровья, непреклонной веры в счастливое будущее Украины.