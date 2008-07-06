Ющенко, Богатырева, Ехануров на о.Змеиный (фоторепортаж)
09:24, 06 июля 2008Политика
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Президент был у пограничников и в музее
Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Виктор Ющенко, министр обороны Юрий Ехануров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса Богатырева в пятницу, 4 июля посетили о. Змеиный (Одесская обл.).
Глава государства ознакомился с условиями проживания пограничников, осмотрел административно-технические и бытовые помещения пограничной заставы "Остров Змеиный".
Во время посещения острова Ющенко также посмотрел обновленную экспозицию историко-археологического музея острова.
Фото Олега Куцкого / УНИАН
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