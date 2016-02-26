Порошенко подписал указ о содействии развитию гражданского общества

Как отметили в пресс-службе главы государства, Порошенко поблагодарил общественность за участие в подготовке проекта Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества.

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Президент подчеркнул, что «Революция Достоинства дала новые возможности для развития гражданского общества и углубления демократии в Украине. В частности, глава государства отметил вклад волонтерского движения в поддержку Вооруженных Сил Украины и реформирование Министерства обороны, а также активное участие общественности в евроинтеграционных процессах страны и содействии улучшению отношения украинцев к евро- и евроатлантической интеграции».

«Относительно евроинтеграционных процессов, так же как и относительно безопасности и обороны государства, роль гражданского общества сверхважна», - подчеркнул Порошенко.

Отдельно президент отметил участие общественности в реформировании страны. «Крайне важная, а возможно наиболее важная после национальной безопасности и обороны сфера реформ – это антикоррупционное законодательство. Нравится кому-то из власти или не нравится, как они (представители общественности) их критикуют, но мы должны в условиях демократии научиться взаимодействовать, чтобы завоевать доверие как внутри страны, так и продемонстрировать извне, что мы работаем единой командой», - отметил глава государства.

В частности, по словам Порошенко, критически важно участие общественности в конкурсных комиссиях по отбору кандидатов в антикоррупционные органы для того, чтобы обеспечить работу новых институтов максимально прозрачной и независимой.

Порошенко добавил, что разочарован затягиванием процесса создания Национального агентства по предупреждению коррупции, поскольку это является фактически единственным нерешенным институциональным вопросом по обязательствам Украины в рамках получения безвизового режима.

Президент также призвал общественность поддержать и продемонстрировать активную позицию относительно Конституционных изменений в части судебной реформы.

«В подготовке проекта Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества приняли участие более 700 представителей организаций гражданского общества, органов государственной власти и местного самоуправления, ведущих украинских аналитических центров», - добавили в пресс-службе.