Порошенко инициирует специальное заседание СНБО по реинтеграции Крыма в Украину

Об этом говорится в обращении главы государства по случаю второй годовщины начала сопротивления российской оккупации Крыма, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

"Крым был, есть и останется неотъемлемой частью Украинского государства, а страна-вор будет вынуждена вернуть украденное. Именно так произойдет рано или поздно, каким бы длительным не оказался процесс деоккупации полуострова. Такое преступление, как аннексия, не имеет срока давности. Впрочем, термин "аннексия" мы употребляем только как международно-правовую дефиницию того, что произошло. Если же говорить более эмоционально и образно, то лучше употреблять слово "аншлюс" - слишком уж выразительными и совершенно уместными выглядят исторические параллели", - отметил Порошенко.

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По словам президента, аннексия не была внезапной, к захвату Крыма Россия тщательно готовилась с 1991-го.

"В течение первых 20 лет украинская власть эту угрозу осознавала, но недооценивала. А люди, которые стали у государственного руля в 2010 году, как настоящая пятая колонна, всячески способствовали россиянам в подготовке к захвату Крыма, прежде всего разрушая оборонную инфраструктуру всей Украины. И прежде всего, на них лежит ответственность за временную потерю Крыма и Севастополя", - отметил Порошенко.

"Говорю "временную", потому что уверен, что мы обязательно вернем под украинский суверенитет эти две административно-территориальные единицы. Этот чрезвычайно сложный и перспективный процесс уже начался», - заявил глава государства и добавил, что "для уточнения нашей стратегии по реинтеграции Крыма в Украину я сегодня поручил подготовить специальное заседание Совета нацбезопасности и обороны".