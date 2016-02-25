Боевик "ДНР"-участник аннексии Крыма из Луцка получил 12 лет, прокуратура хочет еще больше

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, в феврале 2014 года, находясь в Севастополе, мужчина вступил в так называемую "Группу самообороны", созданную при политической партии "Русский блок", и в марте того же года вместе с другими лицами обеспечивал проведение нелегитимного "референдума" об отделении Крымского полуострова от Украины, принимал участие в охране избирательных участков, патрулировании города, подавлении протестных акций крымскотатарского населения и захвате помещений штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Министерства обороны Украины.

За такую деятельность Министерство обороны Российской Федерации наградило мужчину медалью "За возвращение Крыма".

В мае 2014 года он прибыл из АР Крым в Донецк, где вступил в незаконное вооруженное формирование террористической организации "Донецкая народная республика" - "Союз ветеранов Донбасса "Беркут", действуя в составе которого, осуществлял патрулирование улиц Донецка, принимал участие в выявлении и незаконных задержаниях украинских патриотов, охранял избирательный участок во время проведения незаконного "референдума" в Донецкой области.

С конца мая по конец августа 2014 года лучанин был зачислен в состав незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" "Спецбатальон "8 рота" и нес службу с огнестрельным оружием на блок-постах, расположенных на территориях населенных пунктов Александровка, Марьинка, Красногоровка, Ольгинка Донецкой области, охранял нефтебазу в Донецке, осуществлял конвоирование и охрану украинских военнопленных, проводил обучение, инструктажи и стрельбы в подразделении и агитацию среди местного населения.

Задержали мужчину в Луцке. Во время задержания при нем нашли боевую гранату.

Суд признал его виновным и приговорил за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в террористической организации, незаконное обращение с оружием и боевыми припасами и захват государственных зданий и сооружений (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ст. 341 Уголовного кодекса Украины) к 12 годам лишения свободы.

Прокуратура области обжалует этот приговор в связи с мягкостью наказания.