Ющенко поинтересовался, получал ли зарплату министр экономики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства принять меры для выполнения закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на форуме «Власть и бизнес – партнеры».

В.ЮЩЕНКО констатировал, что по состоянию на 1 июля из 40 законодательных актов, которые необходимо привести в соответствие с данным законом, доработаны и поданы в парламент только 4.

Правительством приняты только 7 из 28 необходимых постановлений об утверждении критериев распределения субъектов ведения хозяйства по структурам риска их хозяйственной деятельности и определения периодичности осуществления мероприятий государственного надзора.

«Почему 7, а не 28? Возможно, в Минэкономики зарплату не получали, не было возможности организовать рабочий процесс?», - спросил В.ЮЩЕНКО.

Он попросил премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО рассмотреть данный вопрос на заседании правительства, заметив, что его необходимо решить на протяжении 30 дней.

При этом В.ЮЩЕНКО раскритиковал деятельность министерств экономики и финансов, которые до сих пор не выполнили соответствующие обязательства перед предпринимателями.

Также Президент обратился к генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой предоставить ему доклад о проверке Генеральной прокуратурой соблюдения вышеупомянутого закона в регионах.

В.ЮЩЕНКО пообещал предпринимателям навести порядок в данной сфере.

Справка УНИАН. Закон Украины “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности” определяет правовые и организационные принципы, основные принципы и порядок осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, полномочия органов государственного надзора (контроля), их должностных лиц и права, обязанности и ответственность субъектов ведения хозяйства во время осуществления государственного надзора (контроля).

Президент подписал данный закон 5 апреля 2007 года.