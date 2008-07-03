Угроза отставки для Тимошенко снизилась?

Директор политико-правовых программ центра им. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО считает, что правительство прошло критический момент возможной отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«По моему мнению, правительство прошло период самой большей угрозы своей отставки, такая угроза снизилась», - сказал Ю.ЯКИМЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день есть решение Конституционного Суда, согласно которому коалиция продолжает существовать, то есть правовых оснований отставки правительства на этом основании нет.

Кроме того, на данное время замедлился процесс давления на фракцию НУ-НС с тем, чтобы достичь критического количества депутатов, необходимых для выхода из коалиции. В то же время, как отметил Ю.ЯКИМЕНКО, с точки зрения процедурного момента для отставки правительства необходимо как минимум 17 дней. «До завершения парламентской сессии это сделать не возможно», - добавил он.

При этом политолог отметил, что отставка правительства, понятно, БЮТ не выгодна. «Президент так же не хочет выступать инициатором отставки Кабинета министров, поскольку это навредит его уровню поддержки, который и без того низкий», - сказал Ю.ЯКИМЕНКО.

По его словам, позиция Партии регионов в этом вопросе довольно неоднозначна: «с одной стороны регионалы все время декларируют, что они готовы взять власть «здесь и сейчас», с другой стороны с точки зрения их стратегии в расчете на президентские выборы, очевидно, логичным выглядит оттягивание отставки Кабмина ближе к старту президентской избирательной кампании для того, чтобы дать возможность действующему правительству Юлии ТИМОШЕНКО еще набраться определенных негативов и таким образом повысить шансы своего кандидата (от Партии регионов – УНИАН).