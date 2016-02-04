Семь партий прошли бы в ВР, если бы выборы состоялись в январе - опрос
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в январе, то в парламент попали бы следующие партии: Блок Петра Порошенко «Солидарность» (16,3%), Оппозиционный блок (13,8%), Самопомощь (13,5%), Батькивщина (12,9%), Свобода (8,3%), Радикальная партия (6,5%), и УКРОП (5,2%).
Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Также значительные шансы на преодоление 5-процентного барьера имела бы Гражданская позиция (3,8%). Более 2% поддержали бы партии Видродження, Наш край, Правый Сектор и Народный контроль.
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Если бы в выборах участвовал Блок Саакашвили, то рейтинги партий выглядели бы следующим образом: Блок Петра Порошенко «Солидарность» – 14,3%, Оппозиционный блок – 13,5%, Самопомощь - 11,7, Блок Саакашвили – 11,6%, Батькивщина – 11,6%, Свобода – 6,9%, Радикальная партия – 5,5%, и УКРОП – 4,7%.
Исследование проводилось в течение 14-22 января 2016 г. Всего опрошено 2000 респондентов, ошибка репрезентативности исследования не более 2,3%.