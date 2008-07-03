Виктору Ющенко грозили смертью

Служба безопасности Украины вместе с коллегами из ФБР США разоблачила 20-летнего гражданина, отправлявшего по электронной почте в адрес Виктора Ющенко письма с угрозами физического устранения. Об этом в интервью " Сегодня " заявил и.о главы СБУ Валентин Наливайченко.

Злоумышленника вычислили в течение короткого времени, и не просто установили терминал, откуда поступали сообщения, но вышли непосредственно на отправителя, хотя тот действовал с соблюдением конспирации. По словам Наливайченко, это наш соотечественник, молодой луганчанин, который временно находился в Майами. "Благодаря тесному взаимодействию СБУ и ФБР злоумышленника удалось задержать, допросить, и в отношении него сейчас проводятся необходимые процессуальные действия", — сказал шеф спецслужбы. В интересах следствия он не указал, что именно собирался предпринять украинец и насколько серьезны были его намерения. В данный момент решается вопрос о возможной передаче украинца на Родину, где он будет привлечен к уголовной ответственности.

Спецслужбы, заявляют в СБУ, имеют серьезный арсенал борьбы с киберпреступностью и используют эффективные средства противодействия. Наливайченко опроверг слухи о попытках СБУ "фильтровать" украинский сегмент интернета, заявив, что это "неправда, такой функции у нее нет", а те, кто думал иначе, "в его ведомстве уже не работают". Вместе с тем руководитель подтвердил, что в случае поступления реальных угроз в адрес государственных деятелей с использованием Сети, спецслужба добилась 100-процентной раскрываемости.