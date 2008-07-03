Кабмин решил, что делать с регионами

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил Концепцию новой государственной региональной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства Украины, об этом сообщил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

Пресс-служба напоминает, что сразу после назначения В.КУЙБИДЫ на должность министра он заявил, что государству необходима новая государственная региональная политика. Для ее формирования была создана специальная рабочая группа. Она в течение нескольких месяцев наработала проект Концепции с учетом национального опыта, практики других государств, документов Совета Европы, Конгресса местных и региональных властей Европы, других европейских организаций с целью определения основ эффективной современной государственной региональной политики с учетом внутренних и внешних факторов.

Члены рабочей группы, которые работали над новым документом, проанализировали состояние реализации Концепции государственной региональной политики, утвержденной 25 мая 2001 года. Согласно их выводам, Концепция государственной региональной политики 2001 года носила достаточно общий характер и не содержала достаточного количества критериев и показателей, которые бы давали возможность обеспечить качественный мониторинг ее выполнения в пространстве и времени. Поэтому при подготовке новой Концепции специалисты пытались предоставить четкий перечень проблем, нуждающихся в решении, средств их решения, инструментов, ресурсов и механизм осуществления мониторинга за выполнением Концепции.

«Мы по-другому смотрим на региональную политику и, соответственно, подбираем инструменты для ее реализации. Прежняя региональная политика, не только не решила социально-экономические проблемы регионов, а наоборот – обострила их и, вместе с тем, породила определенную отчужденность между регионами. Поэтому, разрабатывая новую региональную политику, мы исходили из тех условий, которые диктует сегодняшнее геополитическое расположение, а также из тех процессов, которые происходят сегодня вне нашего государства и внутри», - проинформировал В.КУЙБИДА.

На очереди – рассмотрение правительством Концепции реформы административно-территориального устройства, Концепции реформы местного самоуправления и Концепции усовершенствования системы повышения квалификации должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов, которые недавно были одобрены на заседании Коллегии Минрегионстроя, и необходимость принятия которых вытекает из уже утвержденной правительством Концепции новой государственной региональной политики.