Кому лучше подчинить налоговую милицию?
Аргументы Арсения Яценюка
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает нецелесообразным сегодня отделять налоговую милицию от системы налоговых органов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе празднования Дня налоговой службы Украины.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, это обусловлено отсутствием реформ в правоохранительных органах Украины.
Как сообщал УНИАН, в январе министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК заявил, что Министерство финансов изучает вариант подчинения ему налоговой милиции.
В Программе деятельности Кабинета министров «Украинский прорыв» говорится, что правительство в перспективе намерено ликвидировать налоговую милицию. Этот пункт содержится в разделе о стратегии реформирования налоговой системы Украины на среднесрочную перспективу.