Кому лучше подчинить налоговую милицию?

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает нецелесообразным сегодня отделять налоговую милицию от системы налоговых органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе празднования Дня налоговой службы Украины.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, это обусловлено отсутствием реформ в правоохранительных органах Украины.

Как сообщал УНИАН, в январе министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК заявил, что Министерство финансов изучает вариант подчинения ему налоговой милиции.

В Программе деятельности Кабинета министров «Украинский прорыв» говорится, что правительство в перспективе намерено ликвидировать налоговую милицию. Этот пункт содержится в разделе о стратегии реформирования налоговой системы Украины на среднесрочную перспективу.