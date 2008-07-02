Тимошенко хочет получить 1,8 миллиарда на выплаты вкладчикам Сбербанка

При внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2008 год Кабинет министров предлагает дополнительно направить на выплаты вкладчикам Сбербанка бывшего СССР 1,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

При этом он отметил, что указанные средства планируются получить от дополнительных поступлений в госбюджет до конца 2008 года на уровне 30 млрд. грн.

А.ШЛАПАК также отметил, что правительство намерено половину указанной суммы направить на социальные расходы, другую половину - на реализацию инвестиционных программ.

По его словам, из указанной суммы дополнительных поступлений 9,2 млрд. грн. планируется выделить на социальные расходы, такие как увеличение минимальной пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума.

Кроме того, данные средства будут направлены на увеличение других социальных расходов в связи с увеличением прожиточного минимума.

Другую часть дополнительных поступлений правительство планирует распределить на реализацию инвестиционных проектов, в частности выделение средств НАК «Нафтогаз Украины», а также на строительство дорог.

Напомним, 27 июня Кабинет министров принял за основу концепцию изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Доходы госбюджета на этот год утверждены в размере 215 млрд. 359,4 млн. грн. (общий фонд - 168 млрд. 738,7 млн. грн., спецфонд - 46 млрд. 393,7 млн. грн.).

Расходы - 232 млрд. 372 млн. грн. (общий фонд - 186 млрд. 738,6 млн. грн., спецфонд - 45 млрд. 633,4 млн. грн.).

Дефицит госбюджета - 18 млрд. 822 млн. грн.