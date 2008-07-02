Тимошенко столько ходила к Ющенко, что Кабмин больше собирать не станет
17:58, 02 июля 2008Политика
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Хотели одобрить изменения в бюджет
Сегодня продолжение заседания Кабинета министров не планируется.
Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина.
Напомним, что в сегодняшнем заседании Кабмина около полудня был объявлен перерыв в связи с тем, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и министры экономического блока правительства отправились к Президенту Виктору ЮЩЕНКО на совещание по вопросам макроэкономической стабильности, однако в совещании около 16.00 также был объявлен перерыв.
Кабинет министров сегодня после встречи Президента и премьер-министра планировал одобрить изменения в бюджет на 2008 год.
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