Тимошенко столько ходила к Ющенко, что Кабмин больше собирать не станет

Сегодня продолжение заседания Кабинета министров не планируется.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

Напомним, что в сегодняшнем заседании Кабмина около полудня был объявлен перерыв в связи с тем, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и министры экономического блока правительства отправились к Президенту Виктору ЮЩЕНКО на совещание по вопросам макроэкономической стабильности, однако в совещании около 16.00 также был объявлен перерыв.

Кабинет министров сегодня после встречи Президента и премьер-министра планировал одобрить изменения в бюджет на 2008 год.