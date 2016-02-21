Представители так называемых "Радикальных правых сил" должны освободить отель "Казацкий" на Майдане в 19:00

Об этом в комментарии Громадському заявил директор департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Валентин Федичев.

«Отель освобождают в 19 часов. Дело в том, что они хотели принять участие в вече. Поэтому после вече», – заявил Федичів.

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Он добавил, что будет находиться на Майдане «до того времени, пока те люди, которые представляются «РПС», не освободят отель».

Следует отметить, что ранее Федичив заявил, что «Радикальные правые силы» освободят отель «Казацкий» в 16:00, и Минобороны будет контролировать выселение.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля около 50 человек в камуфляже заняли несколько помещений отеля "Казацкий" в центре Киева на Майдане Незалежности.