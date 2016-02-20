Зал отеля "Казацкий" на Майдане заняли праворадикалы в камуфляже

Об этом сообщает ЛІГА.net.

Издание отмечает, что один из "охраняющих" вход в гостиницу сообщил, что журналистов внутрь не пропускают, поскольку в актовом зале "проводится заседание штаба организации".

"Охрана" пропускает в помещение только постояльцев гостиницы.

Читайте такжеАктивисты, которые чтят память Героев Небесной Сотни, собираются провести ночь на Майдане

Человек также сообщил, что позже будут обнародованы требования РПС.

Напомним, в центре Киева сегодня отмечают годовщину расстрела Небесной сотни.

Читайте такжеАктивисты перекрыли Майдан портретами Небесной Сотни (фоторепортаж)