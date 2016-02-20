Зал отеля "Казацкий" на Майдане заняли праворадикалы в камуфляже
18:29, 20 февраля 2016Политика
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Люди в камуфляже, называющие себя представителями "Радикальных правых сил", проводят "заседание штаба" организации в отеле "Казацкий", что на Майдане Независимости в Киеве.
"Радикальные правые силы" заняли отель "Казацкий" на Майдане / liga.net
Об этом сообщает ЛІГА.net.
Издание отмечает, что один из "охраняющих" вход в гостиницу сообщил, что журналистов внутрь не пропускают, поскольку в актовом зале "проводится заседание штаба организации".
"Охрана" пропускает в помещение только постояльцев гостиницы.
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Человек также сообщил, что позже будут обнародованы требования РПС.
Напомним, в центре Киева сегодня отмечают годовщину расстрела Небесной сотни.
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