Зал отеля "Казацкий" на Майдане заняли праворадикалы в камуфляже

18:29, 20 февраля 2016
Политика
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Люди в камуфляже, называющие себя представителями "Радикальных правых сил", проводят "заседание штаба" организации в отеле "Казацкий", что на Майдане Независимости в Киеве.

козацкий казацкий отель майдан рпс / liga.net

Об этом сообщает ЛІГА.net.

Издание отмечает, что один из "охраняющих" вход в гостиницу сообщил, что журналистов внутрь не пропускают, поскольку в актовом зале "проводится заседание штаба организации".

"Охрана" пропускает в помещение только постояльцев гостиницы.

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Человек также сообщил, что позже будут обнародованы требования РПС.

Напомним, в центре Киева сегодня отмечают годовщину расстрела Небесной сотни.

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