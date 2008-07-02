Стельмах получил от Ющенко на орехи за курсы валют

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает принципиальной ошибкой, если в стране будет существовать два отдельных макроэкономических сценария - один от правительства, а второй – от Национального банка Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом на брифинге, посвященном ходу совещания по вопросам макроэкономической стабильности, сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента Украины в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК.

«Мы имеем сегодня два несогласованных сценария поведения относительно экономики нашего государства на второе полугодие 2008 года - один у правительства, второй - у НБУ. Следовательно, у нас нет сегодня подготовленных изменений в бюджет и в основы денежно-кредитной политики, которые согласовывались бы между собой. И в-третьих, у нас нет существенных изменений валютно-курсовой и монетарной политики НБУ. И Президент за это достаточно жестко критиковал Председателя НБУ», - сообщил А.Шлапак.

По его словам, участники совещания провели дискуссию по поводу эффективности, с точки зрения экономического роста и социальных стандартов в нашем государстве, спланированных изменений в бюджет 2008 года. «Глава Национального банка Украины подтвердил свою позицию: он готов поддержать основные макроэкономические показатели правительства исключительно при условии, если расходная часть бюджета 2008 года меняться не будет. Если же она изменяется, как сейчас предлагает правительство, более чем на 30 млрд. грн., то НБУ не соглашается с показателями индекса цен производителей, индекса потребительских цен, реального ВВП, номинального ВВП и другими показателями», - отметил А.ШЛАПАК.

Он также сообщил, что на совещании был заслушан министр экономики, который сообщил, что правительство продолжает настаивать на макропоказателях, представленных на одном из его последних заседаний.

Кроме того, по словам А.ШЛАПАКА, «жесткая дискуссия» состоялась во время совещания о монетарной и валютной политике НБУ.