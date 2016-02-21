К отелю "Казацкий" приехал замминистра обороны

В ночь на воскресенье, 21 февраля, около трех ночи к гостинице "Казацкий" на Майдане Независимости в Киеве прибыл заместитель министра обороны Украины-руководитель аппарата генерал-лейтенант Александр Дублян, сообщает ТСН.uа.

"Дублян заявил, что к активистам ДПС не будут применять силу, и что все конфликты необходимо решать мирным путем – путем переговоров", - говорится в сообщении.

Как известно, именно Минобороны владеет отелем "Казацкий", в котором на несколько суток арендовали помещения "Радикальные правые силы". В отеле обустроили штаб РПС. Издание сообщает, что помещение арендованно по крайней мере на несколько суток.

Мужчины в камуфляже, которые называют себя РПС, устроили на входе в гостиницу режим пропуска – зайти могли только жители отеля.

Около 19 часов 20 февраля ТСН обратилась за комментарием в Министерство обороны Украины, которому принадлежит "Казацкий". Там отказались объяснять что происходит и посоветовали обращаться за комментариями к правоохранителям.

Как известно, около двух ночи до центра Киева приехали автобусы Нацгвардии.

20 февраля в день чествования памяти Героев Небесной сотни" люди в камуфляже, которые называются "Революционными правыми силами", заняли актовый зал в отеле "Казацкий". Впоследствии выяснилось, что помещение было арендованное. Эти же люди начали устанавливать палатки на Майдане. Во время установки этих палаток произошла потасовка с силовиками. Активисты ДПС заявили, что будут оставаться на Майдане - там развернули палатку. А власти выдвинули требования, среди которых - отставка президента и правительства.