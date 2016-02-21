В центр Киева прибыли подразделения Нацгвардии

В ночь на воскресенье, 21 февраля, около 2 часов к центру города приехали машины с гвардейцами, сообщает корреспондент ТСН.uа с места событий.

"Среди машин три грузовика "КрАЗ" и несколько автобусов с бойцами Национальной гвардии. Машины размещаются возле Октябрьского дворца", - говорится в сообщении.

20 февраля в день чествования памяти Героев Небесной сотни" люди в камуфляже, которые называются "Революционными правыми силами", заняли актовый зал в отеле "Казацкий". Впоследствии выяснилось, что помещение было арендованное. Эти же люди начали устанавливать палатки на Майдане. Во время установки этих палаток произошла потасовка с силовиками.

Активисты РПС заявили, что будут оставаться на Майдане - там развернули палатку. А власти выдвинули требования, среди которых - отставка президента и правительства.