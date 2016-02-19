Яценюк: Мне как политику было бы выгодно, чтобы меня во вторник сняли

Об этом он заявил в интервью украинским телевизионным каналам.

«Мне как политику было бы выгодно, чтобы меня во вторник сняли... Мне политически, цинично политически было выгодно, чтобы меня отправили в отставку, но для государства, если говорить исключительно с государственной точки зрения, мой рейтинг ничего не стоит по сравнению с будущим страны», - сказал Яценюк.

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Глава правительства также отметил, что «с политической целесообразности нельзя управлять страной».

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада 247-ю голосами признала работу правительства неудовлетворительной, ноне поддержала недоверие Кабмину. В частности, "за" выражение недоверия правительству проголосовали лишь 194 депутата при необходимых 226.