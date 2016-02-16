ВР признала работу правительства неудовлетворительной
20:06, 16 февраля 2016Политика
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Верховная Рада Украины отказалась принять постановление о ходе и результатах выполнения Программы Кабинета министров Украины в 2015 году и взамен поддержала постановление об отклонении отчета Кабмина и признание деятельности правительства неудовлетворительной.
Верховная Рада / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за постановление о принятии к сведению отчета проголосовали лишь 77 народных депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале.
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За постановление о признании работы Кабмина неудовлетворительной проголосовали 247 народных депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, от фракций "БПП" — 120, "Оппозиционный блок" — 26, "Самопомощь" — 26, Радикальной партии — 15, "Батькивщина" — 16, от группы "Воля народа" — 15 и 29 внефракционных.
От группы "Видродження" и фракции "Народный фронт" не проголосовал ни один депутат.
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