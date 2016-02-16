ВР признала работу правительства неудовлетворительной

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление о принятии к сведению отчета проголосовали лишь 77 народных депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

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За постановление о признании работы Кабмина неудовлетворительной проголосовали 247 народных депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, от фракций "БПП" — 120, "Оппозиционный блок" — 26, "Самопомощь" — 26, Радикальной партии — 15, "Батькивщина" — 16, от группы "Воля народа" — 15 и 29 внефракционных.

От группы "Видродження" и фракции "Народный фронт" не проголосовал ни один депутат.