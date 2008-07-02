В парламенте нужен Уполномоченный по делам армии

Бывший министр обороны, ныне начальник Национальной академии обороны Украины, генерал армии Украины Виталий РАДЕЦКИЙ предлагает внедрить институт уполномоченного Верховной Рады по делам армии (воинских формирований).

Об этой инициативе В.РАДЕЦКОГО сообщил журнал “Військо України”.

По убеждению генерала армии, это будет свидетельствовать о настоящем стремлении парламента и политических партий Украины разделить ответственность за состояние Вооруженных Сил с органами исполнительной власти.

“Исходя из того, что в политической системе Украины выдающуюся роль играет парламент, внедрение такого института было бы целесообразным”, - подчеркнул В.РАДЕЦКИЙ.