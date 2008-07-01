Кабмин ухудшил прогноз инфляции и улучшил прогноз ВВП

Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста инфляции по итогам 2008 года с 9,6% до 15,3%. Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров Украины от 27 июня 2008 года №581 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 июля 2007 года № 976», обнародованном на сайте правительства.

Правительство также изменило прогноз индекса цен производителей промышленной продукции по итогам т.г. с 19,2% до 24,6%. Как сообщалось, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в мае к апрелю составила 1,3%, к маю 2007 года - 31,1%. В апреле 2008 г. к апрелю прошлого года инфляция составили 30,2%, в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года – 24,4%. С начала текущего года по апрель рост потребительских цен составил 13,1%. Инфляция в апреле против марта 2008 года составила 3,1%.

Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в мае 2008 года против мая 2007 года составил 39,4%. Рост цен промпроизводителей в январе-мае 2008 года против января-мая 2007 года составил 31,7%. По данным Госкомстата, рост цен промпроизводителей в мае против апреля 2008 года составил 3,7%, к декабрю 2007 года – 24,2%

Кабинет Министров Украины улучшил прогноз номинального ВВП по итогам 2008 года с 921,2 млрд. грн. до 956,8 млрд. грн., не изменив прогноза его роста на уровне 6,8%.

Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров Украины от 27 июня 2008 года №581 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 июля 2007 года № 976», обнародованном на сайте правительства.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-мае т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 6,4%, в мае 2008 года против мая 2007 года - 7,2%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-май 2008 г. составил 348 млрд. 083 млн. грн., в мае - 81 млрд. 508 млн. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае составил 133,1%.